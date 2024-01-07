بلينكن: تدهور إمدادات الطعام لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تدهور إمدادات الطعام لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة.

وفي أعقاب زيارة لمستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي، قال بلينكن في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، إن الوضع الغذائي في غزة "صعب للغاية" بالنسبة للرجال والنساء والأطفال.

وأضاف بلينكن أن جزءا كبيرا من الطعام الذي يتم توريده جاهز للتناول لأن الناس هناك يكادون لا يستطيعون أو لا يستطيعون على الإطلاق إعداد الطعام في ظل الظروف الراهنة هناك، واستطرد: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإعطاء الناس ما يحتاجون إليه الآن".

يذكر أن وضع الإمدادات المتردي بالفعل لنحو 2ر2 مليون نسمة في القطاع المحاصر تفاقم بشكل مأساوي بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على القطاع ردا على هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

ويعاني كل سكان القطاع تقريبا من الجوع أو التهجير، ووفقا لدراسة تابعة للأمم المتحدة، يعاني نحو 577 ألف شخص من سكان القطاع من أخطر فئات الجوع، فيما يصل عدد الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الفئة في بقية أنحاء العالم إلى 129 ألف شخص.

ووصل بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط مجددا لإجراء محادثات مع عدة دول حول خفض التصعيد في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس وتجنب توسيع دائرة الصراع.

وإلى جانب الأردن، يعتزم بلينكن التوجه أيضا إلى قطر والإمارات والسعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى الضفة الغربية ومصر.