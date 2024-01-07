باكستان: إعادة 460 ألفا و881 مهاجرا أفغانيا غير شرعي إلى وطنهم

في إطار الجهود المتضافرة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، تواصل باكستان عملية إعادة المواطنين الأجانب، لاسيما الأفعان إلى وطنهم.



وذكرت الإذاعة الباكستانية اليوم الأحد أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إعادة 693 مواطنا أفغانيا غير شرعي إلى وطنهم، مما يرفع إجمالي عدد المهاجرين ، الذين تم إعادتهم إلى الوطن إلى 460 ألفا و881، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم.



واستخدمت عملية الإعادة إلى الوطن 23 مركبة لنقل 200 رجل و164 امرأة و329 طفلا إلى أفغانستان.



وكانت اللجنة العليا لخطة العمل الوطنية، في اجتماع، في الثالث من أكتوبر الماضي، قد حددت موعدا نهائيا لمغادرة جميع المواطنين الأجانب، الذين يعيشون بشكل غير شرعي في باكستان. وحتى 31 أكتوبر، تم منح المهاجرين الخيار للمغادرة بشكل طوعي أو مواجهة الترحيل.



واضطلعت الحكومة الباكستانية بدور نشط لتسهيل عملية إعادة المهاجرين إلى الوطن، لاسيما عند حدود "تورخام" و"تشامان".