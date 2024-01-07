احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأقصر: رسالة سلام ومحبة من أرض الحضارة

احتفل أقباط الأقصر بعيد الميلاد المجيد في مختلف الكنائس وسط أجواء من الفرح والسعادة والتآخي، وشارك السائحون من مختلف دول العالم في هذه المناسبة السعيدة التي تحمل رسالة سلام ومحبة من أرض الحضارة والتاريخ.

وبدأت الاحتفالات من الساعة الثامنة مساء أمس، حيث أقيم قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الأقصر بحضور الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، والأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، وترنم الحضور بألحان ومردات العيد التي تعبر عن فرحة الميلاد وسرور المجد. وشارك في القداس عدد من أطفال الكنيسة الذين ارتدوا ملابس بيضاء رمزية وحملوا شموعًا مضيئة.

وفي خطبة العيد، أكد الأنبا يواقيم أهمية العيد كمناسبة للتجديد والتوبة والمحبة، ودعا الجميع إلى الصلاة من أجل السلام والأمن والاستقرار في مصر والعالم، وشكر القيادة السياسية والأمنية والشعبية على تهنئتهم للأقباط بالعيد وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، وأعرب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد احتفال عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني ولأقباط مصر.

كما احتفل السائحون بليلة عيد الميلاد في فنادق الأقصر على طريقتهم الخاصة بالزينة والأضواء الحمراء وارتداء الملابس المبهرة وتناول مأكولات عيد الميلاد الشهيرة المعدة بأيدي الطهاة المتميزين في العمل السياحي داخل فنادق المحافظة.

وتفاعل السائحون مع الاحتفالات الشعبية والفنية التي نظمتها الفنادق والمطاعم والمقاهي، والتي شملت عروضًا موسيقية وراقصة ومسرحية وسحوبات على جوائز قيمة.

وأبدى السائحون إعجابهم بالأجواء الروحية والثقافية والترفيهية التي تميزت بها الأقصر في هذه المناسبة، وأشادوا بالحفاوة والضيافة التي لقوها من أهالي المحافظة والعاملين في القطاع السياحي. وأكدوا أن الأقصر هي وجهة سياحية مميزة تجمع بين الحضارة والتاريخ والطبيعة والفنون، وأنهم سيوصون أصدقائهم وأقاربهم بزيارتها والاستمتاع بجمالها وسحرها.

وأكد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأقصر تعد رسالة سلام ومحبة من أرض الحضارة والتاريخ إلى العالم أجمع، حيث تظهر التآلف والتآخي بين المصريين من مختلف الأديان والمذاهب.

وأوضح خيري، لـ"الشروق" أن الاحتفالات بالعيد تبرز أيضًا الانفتاح والتعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتعكس روح المصريين الطيبة والمرحة والمحبة للحياة، وتؤكد قدرتهم على التغلب على التحديات والصعوبات بالإيمان والعمل والتضامن.