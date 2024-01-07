توقيع اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتين جنوب سلطنة عمان

وقعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الأحد، اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74، مع شركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت"؛ لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم، تبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17 ألفا و425 كيلومترا مربعا، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترًا مربعًا.

وأوضح وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطاقة والمعادن بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز في سلطنة عُمان، والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان من المستثمرين المحليين والدوليين، كما ستُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.