 التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم القتل المتعمد بحق الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم القتل المتعمد بحق الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 9:45 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الأحد، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذي كان آخره اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، في قصف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية بمدينة خانيونس.

وأعربت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين أدى لـ"ستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء".

وكان حمزة الدحدوح، وهو صحفي ومصور لدى شبكة الجزيرة، مع صحفيين آخرين في الطريق من مدينة خانيونس إلى رفح عندما استهدفتهم غارة جوية بطائرة مسيرة.


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