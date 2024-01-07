رباعية أوندير تقود فنربخشة لفوز عريض في الدوري التركي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تألق سينجيز أوندير نجم فريق فنربخشة بقوة ليقود فريقه لفوز عريض على مضيفه اسطنبول سبور بنتيجة 5 / 1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري التركي.

سجل سينجيز أوندير الهدف الأول لفريقه بعد مرور ست دقائق، قبل أن يدرك معمر ساريكايا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وبعدها هز أوندير الشباك بثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 34 و44 و46 بينما سجل زميله البوسني إيدين دجيكو هدفا خامسا في الدقيقة 45.

ويعود فنربخشة بهذا الفوز لسكة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة.

أما إسطنبول سبور فقد تكبد خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز العشرين والأخير.

وكانت مباريات اليوم الأحد قد انطلقت بفوز سيفاس سبور على قيصري سبور بنتيجة 3 / 1.