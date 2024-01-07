سيناتور أمريكي: مجلس الشيوخ سيقدم اقتراحا لتمويل الحكومة هذا الأسبوع

قال السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، إن من المتوقع أن يقدم مجلس الشيوخ اقتراحا لتمويل الحكومة هذا الأسبوع بعد أشهر من الجمود بشأن تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية على الحدود مع المكسيك.

وقال لانكفورد، المفاوض الجمهوري الرئيسي في مجلس الشيوخ، في تصريحات بثتها قناة "فوكس نيوز صنداي": "نأمل في التوصل إلى نص في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيكون لدى الجميع الوقت ليكونوا قادرين على قراءته والاطلاع عليه. لن يتم التشويش على أحد في هذه العملية"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويتعين على الكونجرس التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الأمريكية لتجنب بدء إغلاق الحكومة في 20 يناير. وتعثرت المساعدات الأمريكية الإضافية لحلفاء مثل أوكرانيا وإسرائيل بسبب الجمود.

وقال النائب توني جونزاليس، وهو جمهوري من تكساس، لقناة (إيه بي سي) هذا الأسبوع: "هذا أمر مشجع. أرغب في رؤية ذلك. أريد أن نبدأ في التحدث عن قضايا الأمن القومي هذه التي لدينا".