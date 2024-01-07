الإحساء السعودية تدخل موسعة جينيس بأكبر تجمع بالعالم لتوعية الأطفال المصابين بالسكري

دخلت مدينة الإحساء السعودية موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، بأكبر تجمع بالعالم لتوعية الأطفال المصابين بالسكري.

وسجل مركز ديابيتر الأحساء - شرق السعودية - المتخصص في علاج مرضى النوع الأول من السكر (الذي غالبا يصيب الأطفال) منذ تأسيسه في يناير عام 2020 نتائج عالمية، حيث استطاع خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عدد أفراده 14 شخصا، وتحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، وفقا لما ذكره موقع "العربية نت" اليوم الأحد.

على إثر ذلك، استلم وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شهادات موسوعة جينيس للأرقام العالمية عن أكبر تجمع بشري في العالم لمرضى السكري من النوع الأول يصل عدده إلى 752 مستفيدا في وقت واحد.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالميا بنسبة إصابة بمرض السكري تصل إلى 18.7%.