حملي طولان: منتخب مصر قادر على التتويج بأمم أفريقيا

أكد حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن منتخب مصر قادر على التتويج بكأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وقال حلمي طولان خلال لقائه ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أن هذا الجيل يملك خبرات تؤهله للتتويج باللقب، مؤكداً أن منتخب مصر صاحب الريادة في أفريقيا.

أضاف طولان:" محمد عبد المنعم يمتلك القوة البدنية وهو ما ساهم في التألق مع الأهلي في الفترة الجارية، مؤكداً أخشي عليه من بعض التدخلات التي تؤثر على نتائج فريقه قائلاً« دماغه بتتخن شوية في بعض الكرات المشتركة».

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مبارياته في أمم أفريقيا، اختار حلمي طولان مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وأحمد حجازي و محمد هاني و محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد و محمود تريزيجيه.