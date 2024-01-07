هيئة رقابية: وسائل التواصل الاجتماعي معطلة في الفترة التي تسبق الانتخابات في باكستان

قالت هيئة رقابية إعلامية، اليوم الأحد، إنه تم تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء باكستان في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

ومن بين الوسائل التي تم تعطيلها مساء اليوم الأحد منصات إكس، وانستجرام، ويوتيوب، وفقا لما ذكرته منظمة نتبلوك، المعروفة بمراقبة عمليات حجب مواقع الإنترنت.

وقالت منظمة نتبلوك إن "مقاييس مراقبة الوقت الفعلي لأداء المنصات تظهر توقف على مستوى الدولة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء باكستان، بما في ذلك منصات إكس /توتير سابقا/، وفيسبوك وانستجرام، ويوتيوب."

ووفقا للمنظمة فإن هذا الحظر جاء عندما أراد حزب حركة الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، إطلاق برنامج تليفزيوني لجمع التبرعات.

ويحذر ناشطون في باكستان، منذ أسابيع، من مغبة إجراء انتخابات غير حرة في الدولة الواقعة جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 240 مليون نسمة.

وتحدثت اللجنة الباكستانية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن "تلاعب صارخ في المشهد الانتخابي".

واشتكت اللجنة، من بين أمور أخرى، من رفض قبول وثائق طلبات الترشح من مرشحين والقيام بمحاولات ترهيب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في باكستان في 8 فبراير المقبل.