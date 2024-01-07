وزيرة الخارجية اليابانية تتعهد بدعم أوكرانيا في مجال الكشف عن الطائرات المسيرة

تعهدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا بدعم أوكرانيا في مواصلة التصدي للهجوم الروسي، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد.



ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن كاميكاوا قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، إن اليابان ستقوم بتحويل 37 مليون دولار أمريكي (33.7 مليون يورو) إلى صندوق تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستدعم الدفاع الجوي الأوكراني وسيتم استخدامها في أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار(المسيرة).



يُذكر أن روسيا تقوم بشن هجمات واسعة النطاق بواسطة طائرات بدون طيار على أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.



وتدعم اليابان أوكرانيا في حربها الدائرة منذ نحو عامين، كما أنها قامت بفرض عقوبات على روسيا تماشيا مع موقف الغرب.



وكان وزير الخارجية الياباني السابق يوشيماسا هاياشي وكذلك رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أجريا محادثات في أوكرانيا قبل بضعة شهور.



تجدر الإشارة إلى أن الدستور السلمي لليابان يحظر على حكومة طوكيو أن تقوم بتوريد أسلحة بشكل مباشر إلى أوكرانيا.