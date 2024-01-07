صحيفة أيرلندية: البترا بالأردن ثالث أفضل الوجهات السياحية للعام الحالي

صنفت صحيفة "ذا آيريش تايمز"، اليوم الأحد، مدينة البترا الوردية كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام الحالي.

ووصفت الصحفية الإيرلندية التي تأسست عام 1859، البترا بالمدينة النبطية الفريدة بطبيعتها المنحوتة في الصخور الجبلية ذات اللون الوردي الفريد من نوعه حول العالم.

وجاءت البترا في المركز الثالث في تصنيف الصحيفة بعد العاصمة الفرنسية باريس التي جاءت أولا، وكولورادو في الولايات المتحدة ثانيا، بينما جاءت مدينة سردينيا الإيطالية في المرتبة الرابعة.

وتحدثت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد عن أهم النشاطات والفعاليات المقامة في البترا ومنها المهرجانات الموسيقية والمهرجان الضوئي، مشيرة إلى أن هذه النشاطات تتماشى مع ثقافة المكان وتاريخه وتراعي خصوصيته وتعطي طاقة إيجابية عالية.

وشجعت الصحيفة الراغبين بزيارة البترا على الاستفادة من العروض التي توفرها شركة رايان إير والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية المستمرة في رحلاتها من دبلن إلى عمّان.

وكتبت في توصياتها التفصيلية لزيارة البترا أن العائد من هذه الرحلة سيصل إلى قمة التفاخر والاستمتاع في التجوال بهذا المكان الاستثنائي.