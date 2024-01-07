 الدولي لحقوق الإنسان: توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بغزة يضع تل أبيب بخانة لا يحسد عليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدولي لحقوق الإنسان: توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بغزة يضع تل أبيب بخانة لا يحسد عليها

شيماء رزق
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 12:32 ص
كشف رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، عن أبرز الانتهاكات التي وثقها المجلس، داخل قطاع غزة، في ظل الحرب المستعرة على المدنيين بالقطاع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم»، بقناة «النيل»، مساء السبت، أن الحرب على غزة تسببت في استشهاد نحو 23 ألف شخص، وفقد أكثر من 8 آلاف شخص، وإعاقة أكثر من 6 آلاف شخص، موضحا أنه جرى توثيق استهداف للقطاعات الصحية والتهجير والنزوح للأهلي والاعتقالات واستهداف المساجد وأماكن للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن توثيق هذه الانتهاكات الإسرائيلية يضع تل أبيب في خانة لا تحسد عليها، من ناحية مزاعم تطبيقها للقوانين الإنسانية وادعاءاتها بأن إسرائيل تحترم الإعلام والرأي الآخر، وهو ما جرى فضحه خلال هذه الحرب التي شنها بعد عملية 7 أكتوبر «طوفان الأقصى».

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال، من إقامة الحواجز والعوائق بعدد من المدن خارج قطاع غزة، من أجل منع الأهالي للتعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى انتهاكات ضد الإعلام، واستعمال أسلحة محظورة دوليا، هذا إلى جانب بيع أعضاء بشرية للفلسطينيين الذين يجري اختطافهم أو قتلهم.

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