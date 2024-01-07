وزير الخارجية القطري: بحثت مع بلينكن سبل الوصول إلى هدنة إنسانية جدية في غزة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطرقت إلى أبرز التطورات الجارية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بكل أبعادها الأمنية والإنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، مساء الأحد، أنهما أكدا خلال المباحثات أهمية الضغط لوقف القتال، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكمل: «تطرقنا إلى أبرز المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والسجناء، وسبل الوصول إلى هدنة إنسانية جدية في غزة لحقن دماء المدنيين ورفع المعاناة عنهم».

وأشار إلى أنه «بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، ومحاولة منع اتساع الصراع والتطورات الخطيرة التي تحدث في لبنان وسوريا والعراق والبحر الأحمر، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن «قطر تتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة والولايات المتحدة؛ سعيا لخفض التصعيد وحقن الدماء وإطلاق سراح الأسرى والسجناء وإيصال المساعدات العاجلة».