آلاف المشردين جراء اندلاع حريق بمخيم للاجئي الروهينجا في بنجلاديش

قال مسئولون بنجلاديشيون، اليوم الأحد، إن 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى جراء اندلاع حريق في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش.

وأكد رجل الشرطة محمد إقبال، أن الحريق الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من 3 ساعات لإخماده التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت.

وأضاف إقبال، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين في بنجلاديش، في منشور عبر موقع التواصل "إكس"، تويتر سابقا، إنها تقدم الدعم، مضيفة أن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار 5.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيما في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية. وعبر نحو 750 ألف شخص، من بين هؤلاء، الحدود بعد أن شنت ميانمار هجوما عسكريا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.