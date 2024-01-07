قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بمرحلة حرجة، بعد الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 3 أشهر حتى الآن.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأحد، أن «كلا الطرفين المصري والإسرائيلي يحافظان على الاتصالات، لكن تلك الاتصالات يشوبها بعض القلق مما يحدث في غزة».

ونوه أن «كثيرًا من المصريين يرون أن هدف الحرب هو ضرب مصر، عن طريق استخدام ملف التهجير القسري للفلسطينيين، أو وضع مصر في اختبار فيما يتعلق بسلامة شعب عربي شقيق».

وأكد أن «مصر لا تقبل هذا الوضع، ونجحت في تعبئة الكثيرين في الرأي العام العالمي؛ روسيا وأمريكا والصين، لتأكيد وجهة نظرها السليمة في هذا الشأن».

وأشار إلى أن «الإسرائيليين يعلمون أن مصر بوابة مهمة في العالم العربي ولا يريدون خسارة ذلك، رغم الوضع الحرج»، مؤكدًا أن «مصر تتعامل مع الموضوع برشد وعقلانية شديدة».

واستطرد: «القاهرة تحافظ بشدة على الأمن القومي المصري، وفي نفس الوقت فإن قضيتها الأولى في الصراع مرتبطة بإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له».

ولفت إلى أن «الجانب المصري يبقي نوافذ مفتوحة للتراجع من إسرائيل وبدء عملية سلام حقيقية»، موضحًا أن «الأمر يسمح بنقل الأزمة من كونها خطرًا إقليمًا كبيرًا إلى كونها فرصة إقليمية كبيرة».