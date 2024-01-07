كوسكو الصينية للشحن تعلن وقف عملياتها في موانئ إسرائيل

أعلنت شركة "كوسكو" للشحن، اليوم الأحد، للمستوردين والمصدرين الإسرائيليين، أنها ستوقف عملياتها في موانئ البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وأفادت الصحيفة بأن قرار الشركة الصينية، يأتي في ظل التهديد الذي يمثله الحوثيون في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن "كوسكو" هي أكبر شركة للشحن البحري في آسيا، ورابع أكبر شركة في العالم.

وبدأت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.