استطلاع: معظم التايلانديين يتوقعون استمرار الاضطرابات السياسية في 2024

أظهر استطلاع للرأي أن معظم التايلانديين يتوقعون استمرار الاضطرابات السياسية الداخلية في عام 2024، على الرغم من أن الأغلبية تتوقع بقاء رئيس الوزراء سريثا ثافيسين في منصبه.



ويتوقع حوالي 7ر45% من المشاركين في الاستطلاع أن يكون الخلاف على نفس المستوى، مع توقع نسبة 4ر28% حدوث اضطرابات متزايدة، وفقا لمسح أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية.



وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 12 و20 ديسمبر الماضي، وشمل عينة تضم 1310 مواطنين تايلانديين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فما فوق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهر استطلاع للرأي أن حوالي 3ر14% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تخف وطأة الوضع في عام 2024، بينما يتوقع 7% عدم حدوث فوضى في التطورات السياسية التايلاندية. وكان هناك حوالي 7ر4% إما غير مبالين وغير مهتمين ، أو لم يردوا على أسئلة الاستطلاع.



وهيمنت التقلبات والمنعطفات السياسية على السياسة التايلاندية في عام 2023 حيث أنهت الانتخابات العامة في مايو الماضي ما يقرب من عقد من الحكم المدعوم من الجيش، وعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من المنفى بعد 15 عاما.



وأدى سريثا اليمين الدستورية في سبتمبر بعد أشهر من الجمود السياسي والمشاحنات التي تسببت في شلل جزئي في السياسات وخروج جماعي للأموال الأجنبية.



كان تافيسين، قد أعلن في الشهر الماضي أنه يسعى إلى زيادة الحد الأدنى، للأجور اليومية، بشكل أكبر، واصفا خطة حالية، وضعتها لجنة العمل، لزيادة بواقع 4ر2% بأنها غير مقبولة.



يشار إلى أن تايلاند تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور لمساعدة العمال على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.



وأعلن تافسين أيضا عن إجراء محادثات لخفض زيادة مقترحة في رسوم الكهرباء اعتبارا من العام الحالي إلى 10ر4 بات تايلاندي لكل وحدة، أي أقل بنسبة 12٪ من الزيادة المقترحة سابقا البالغة 68ر4 بات/وحدة، بحسب بلومبرج.