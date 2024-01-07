تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بالتعدي على عامل بسلاح ناري بالقليوبية.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، بإصابة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بطلق خرطوش.

وبسؤاله، قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام 3 مجهولين باستيقافه ومحاولة الإستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلي فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة.

بالفحص، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية".

أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات)، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.