 رئيس وزراء التشيك يزور الهند الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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رئيس وزراء التشيك يزور الهند الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 2:11 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 2:11 م

من المقرر أن يزور رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، الهند الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي مع نظيره ناريندرا مودي.

وذكرت وكالة أنباء التشيك، أن فيالا ومودي سيبحثان تعزيز العلاقات بين الدولتين وتطوير التعاون التجاري والدفاعي وإجراء مشروعات بحث علمي مشتركة.

وسيزور رئيس وزراء التشيك أيضا جامعة "جايبور" وسيجري محادثات مع ممثلين عن الحكومة المحلية ورجال أعمال، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وسيلقي رئيس وزراء التشيك، أيضا خطابا في المنتدى الاقتصادي لقمة "جوجارات العالمية".

وذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية، أنه من المتوقع أن يكون فيالا الضيف الرئيسي في القمة، التي سيحضرها ممثلون من 30 دولة.

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