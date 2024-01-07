استشهاد 7 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية

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استشهد سبعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد.

وأضافت أن الشهداء تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما. ووصفهم الجيش الإسرائيلي بأنهم "إرهابيون".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حارسة حدود إسرائيلية قتلت في عملية مكافحة الإرهاب في جنين، عندما مرت سيارة فوق عبوة ناسفة. وأضاف أن أفرادا آخرين أصيبوا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة، عندما قصفت إسرائيل "تجمعا للمواطنين في جنين".

ووفقا لتقارير محلية، كان هناك في السابق قتال بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

كانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وعلى جانب آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي وداهمت عدة بنايات سكنية في حي المعاجين ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس.

وبحسب الصحة الفلسطينية، ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 332 منذ الـ7 من أكتوبر الذي شنت فيه إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.