الإعاقة البصرية باستخدام طريقة برايل على مائدة المناقشة بثقافة المنيا

صرحت الدكتورة رانيا عليوه مدير عام ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.



وأقام قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان الإعاقة البصرية باستخدام طريقة برايل"حاضرتها الدكتورة عزة التونى بقسم التربية الخاصة.



وتناولت المحاضرة، مفهوم الإعاقة البصرية وهى فقدان البصر، وهم الأشخاص الذين لا يرون شيئا على الإطلاق، وهي حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية بما يؤثر سلبا في أدائه ونموه، يتعين عليهم الاعتماد كلية على حواسهم الأخرى في حياتهم اليومية وتعلمهم، ويتعلم المكفوف القراءة والكتابة، يستخدمون أصابعهم للقراءة ويطلق عليها "طريقة برايل".



وتحدثت عن أسباب الإعاقة البصرية، فمنها ما قبل الولادة وهي عوامل وراثية، أو إصابة الأم الحامل ببعض الأمراض المعدية مثل الحصبة الألمانية وغيرها، وكذلك منها: أسباب أثناء عملية الولادة وهي نقص الأكسجين والولادة المتعسرة، وما بعد الولادة وهي زيادة نسبة الأكسجين المعطى للطفل الخداج والإصابات الناتجة عن الحوادث.



كما قدمت المحاضرة، تعريفا مبسطا حول معنى طريقة برايل وهي طريقة للقراءة والكتابة تعتمد على لمس نقاط بارزة يتعرف عليها الكفيف بمجرد تمرير إصبعه عليها، وتساعد طريقة برايل الأطفال المكفوفين على تعلم القراءة والكتابة، كما تساعد البالغين الذين فقدوا القدرة على القراءة على مواصلة الاستمتاع بالكتب والمجلات، مشيرة إلى أن أول من ابتكرها هو الفرنسي لويس برايل.



وتطرقت التوني إلى إعاقة الصم وضعاف السمع وأكدت على ضرورة دمج الصم بالمجتمع وكسر الحاجز بينهم وبينه

التعليم والتثقيف وتوسيع مدارك الصم ومساعده المقربين من التعليم، وتقديم المساعدات العينية والمادية والنفسية، والطبية للصم وضعاف السمع، وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، ومدى الصدق في التعامل معهم وبعض الإشارات الحياتية التي تؤهلهم الأشخاص الغير ملمين بلغة الإشارة.



وأضافت مدير عام ثقافة المنيا، أن قصر ثقافة المنيا يهتم بجميع فئات المجتمع بجميع طوائفه، ويحاول علاج بعض القصور المجتمعي تجاه فئة ما، ويعتني بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية.