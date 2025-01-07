نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس غانا الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى مراسم تنصيب رئيس غانا، جون ماهاما، والتي عقدت فى العاصمة الغانية أكرا اليوم الثلاثاء وذلك بحضور السفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى غانا.

نقل السفير أبو بكر محمود تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الغاني بمناسبة انتخابه رئيساً لغانا وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي منحها إياه الشعب الغاني والإيمان في قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الإستقرار والتنمية والإزدهار لشعب غانا الشقيق.

وأكد نائب الوزير على تطلع مصر للعمل مع الرئيس الغاني المنتخب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتنسيق المواقف المشتركة على الساحة الأفريقية وفى المحافل الدولية، مشيداً بحكمة وحنكة الرئيس الغاني فى التعامل مع القضايا الملحة التي تواجه القارة الأفريقية لاسيما فيما يتعلق بجهود إحلال السلام والاستقرار فى غرب القارة وإفريقيا بصفة عامة.

تأتي مشاركة نائب الوزير فى حفل تنصيب الرئيس الغاني تأكيدا لحرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين، التي تشهد نقله نوعيه تستهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.