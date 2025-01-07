 مقتل شرطي ألماني خلال عملية ضد لصوص السيارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شرطي ألماني خلال عملية ضد لصوص السيارات

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 6:10 م

لقي شرطي ألماني حتفه إثر صدم سيارة له في ولاية براندنبورج شرقي البلاد، خلال عملية للبحث عن مركبات مسروقة.

وقالت شرطة براندنبورج إن الشرطي - 23 عاما، وهو من ولاية ساكسونيا المجاورة، لقي حتفه في بلدة لاوخهامر اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان: "كان الشرطي يرغب في التحقق من مركبة مشبوهة فصدمته".

وتم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم مؤقتا ولم يتم التحقق من هوياتهم بعد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سائق السيارة قد أسرع السير أثناء تحقق الشرطي. 

وكان الشرطي يتنقل سيرا على الأقدام عندما صدمته السيارة وتوفي في موقع الحادث رغم المساعدة الطبية الفورية وإرسال مروحية إنقاذ.


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