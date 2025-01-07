تشديدات على الدقة والانضباط خلال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بدمياط

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الأول من العام الدراسي 2024/2025، حيث تُجرى أعمال التصحيح لمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية "المستوى الرفيع".

وأشاد وكيل الوزارة، في بيان له اليوم، بالجهود المبذولة من قِبل جميع العاملين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل، مؤكداً أهمية مراعاة الدقة والجودة والانضباط، وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، كما شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، مع التأكيد على عدم إهمال أي جزء من الإجابات المقدمة من الطلاب، وحظر استخدام الهواتف المحمولة والتدخين داخل اللجان، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الأمن والسلامة، والحفاظ على نظافة مقار اللجان، وضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة.

كما تفقد عمارة حجرات التصحيح، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وراجع عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتحقق من جودة التصحيح، وضمان رصد جميع جزئيات الأسئلة، مع التأكد من تفقيط الدرجات بصورة واضحة في الأماكن المخصصة لها.