 البترول: استكمال عمليات تبريد وإصلاح خط بوتاجاز مسطرد بعد اشتعاله - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البترول: استكمال عمليات تبريد وإصلاح خط بوتاجاز مسطرد بعد اشتعاله


نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:44 م

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه جارٍ الآن استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي نشب فيه الاشتعال صباح اليوم الثلاثاء، من خط بوتاجاز مسطرد- الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تماماً حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط خلال ٦-٨ ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة بعملية إصلاح الأضرار وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى.

وكانت قد أعلنت الوزارة صباح اليوم، تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة (مسطرد - الهايكستب)، التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة للاشتعال، نتيجة لتعرضه للاصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة.

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