البترول: استكمال عمليات تبريد وإصلاح خط بوتاجاز مسطرد بعد اشتعاله

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه جارٍ الآن استكمال عمليات التبريد بواسطة فرق عمل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للجزء الذي نشب فيه الاشتعال صباح اليوم الثلاثاء، من خط بوتاجاز مسطرد- الهايكستب في نطاق مدينة الخانكة، واستكمال تصفيته من المنتج تماماً حتي يتسني البدء في عملية إصلاحه.

ومن المقرر أن تكتمل عمليات تبريد وتصفية الجزء المتضرر من الخط خلال ٦-٨ ساعات، لتبدأ بعدها فرق العمل المتخصصة بعملية إصلاح الأضرار وإعادة الخط وتجهيزه للعمل مرة أخرى.

وكانت قد أعلنت الوزارة صباح اليوم، تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة (مسطرد - الهايكستب)، التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة للاشتعال، نتيجة لتعرضه للاصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة.