العراق يعلن الانتهاء من بناء 400 كيلومتر من الجدار الخرساني مع سوريا

قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، تحسين الخفاجي، الثلاثاء، إن الحدود مع سوريا محصنة، مشيراً إلى أنه تم بناء 400 كيلومتر من الجدار "الكونكريتي" (الخرساني) بين البلدين.

وأوضح الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارتي الداخلية، والدفاع، وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي اتخذت إجراءات مشددة مكنت من تحصين الحدود مع الجانب السوري منذ حوالي أكثر من 3 سنوات".

وأشار إلى استمرار العمل بالجدار على طول الحدود البالغ 615 كيلومتراً، حيث تم إنهاء 400 كيلومتر منه، وباقي 210 - 215 كيلومتراً، سيتم إكماله بوقت لاحق منتصف العام وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.