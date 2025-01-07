مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية

أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وناقشت جلسة اليوم مشروع القانون بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وفي نوفمبر الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير العام الماضي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، ضمن كتاب وجهه مكتب رئيس المجلس الرئاسي إلى مكتب رئيس مجلس النواب.

ويعمل المجلس الرئاسي على مشروع للمصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.

وقبل تصويت مجلس النواب على القانون، قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية واحتواء جميع الأطراف لضمان تحقيق أهدافه السامية.

وأشار إلى إحالته إلى مجلس النواب، بعد أن جرى إعداد مواده بعناية من قبل خبراء وطنيين، ليكون محطة محورية في مسار تعزيز السلم والاستقرار.