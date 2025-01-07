يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره المقبل، والذي يمثل أول ظهور للمدرب الجديد أسامة نبيه، في ظل ظروف صعبة تتمثل في غياب المباريات الودية.

وجاء قرار عدم خوض أي مباريات ودية خلال هذا المعسكر بسبب ضيق الوقت بين تعيين أسامة نبيه وتحديد موعد انعقاد المعسكر، حيث لم يتسنَّ للجهاز الفني الجديد الاتفاق على أي مباريات ودية خلال شهر يناير الجاري.

ويرغب الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من هذه البطولة المحلية في إعداد المنتخب بشكل جيد لخوض بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة المقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار. كما يهدف الاتحاد إلى تطعيم المنتخب ببعض اللاعبين المميزين من الدوري المصري لخلق منافسة قوية بين اللاعبين وإكسابهم الخبرات الدولية.