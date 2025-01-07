السعودية تجدد موقفها الداعم لأمن سوريا واستقرارها

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، الموقف الداعم لأمن سوريا واستقرارها، مشيدة بنتائج المحادثات مع دمشق.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن " المجلس أشاد ، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا".

وجدد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس): "التأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق".

وأوضح وزير الإعلام السعودي أن المجلس، من ناحية اخرى،" تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشدداً" على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني".