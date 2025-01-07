محافظ الشرقية يزور الكنائس القبطية والكاثوليكية والإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجا للتسامح والتعايش بين أبنائها، متمنيا لوطننا أن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مطرانية الزقازيق، اليوم الثلاثاء؛ لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصر بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار.

أوضح محافظ الشرقية، أن مصر ستظل دوما منارة للتعايش والمودة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن العظيم.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، بزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، قائلا: رئيسنا يعمل بكامل الإنسانية ومنتهى الوطنية، متمنيا أن يكون العام الجديد تسوده قيم الحب والسلام والمودة بين الجميع، وعام انتصار على العقول المظلمة الفاقدة للبصر والبصيرة التي تعطل التقدم للوصول للرخاء.

كما زار الأشموني، مقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق؛ والتقى بالأب بيشوي كامل، راعي الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق؛ لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار.



من جانبه، أعرب الأب بيشوي كامل، راعي الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق، عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لزيارة للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر ستظل دائما منبع الوحدة الوطنية والإخاء والترابط والمحبة بين أبنائها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزار امحافظ الشرقية، مقر الكنيسة الإنجيلية بمدينة الزقازيق؛ والتقى القس وائل نشأت، راعي الطائفة الإنجيلية؛ لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلا إن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر، وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن.

أوضح محافظ الشرقية، أن هذه المرحلة تمثل للجميع كتابة تاريخ جديد لمصر التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة عازمة على المضي قدما نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، معربا عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المصريين بالداخل والخارج.

من جانبه، رحب القس وائل نشأت، راعي الطائفة الإنجيلية، بزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن رسالة الأديان السماوية للجميع هي نشر الحب والسلام، وأن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.