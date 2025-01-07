حاكم كاليفورنيا يقترح ميزانية قيمتها 322 مليار دولار بدون عجز

اقترح جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا مشروع ميزانية للعام المالي الجديد بقيمة 322 مليار دولار ودون أي عجز، وهو تطور جيد بعد عامين من العجز الكبير في ميزانية الولاية الأكثر سكانا في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فإن هذه الميزانية التي أعلنها نيوسوم اليوم الاثنين تعتبر غالبا مؤقتة، حيث تنتظر الولاية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومعرفة ما إذا كان سينفذ تهديداته بشطب مليارات الدولارات من أموال الحكومة الاتحادية وهو ما يمكن أن يجبر أعضاء برلمان الولاية على القيام بتخفيضات مؤلمة لمخصصات البرامج الحيوية. ويعتمد تمويل نحو ثلث نفقات ميزانية كاليفورنيا على أموال من الحكومة الاتحادية بما في ذلك عشرات المليارات من الدولارات التي يتم تقديمها لقطاع الخدمات الصحية. ومن المقرر تنصيب ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي، في حين يجب أن يوقع نيوسوم على الميزانية النهائية بنهاية يونيو المقبل.

وعقد أعضاء برلمان كاليفورنيا جلسة خاصة لبحث منح مكتب المدعي العام بوب بونتا 25 مليون دولار إضافية لتمويل تحركاته القانونية ضد التحديات القانونية المحتملة من جانب إدارة ترامب. ومن المحتمل نشوب نزاع قانوني بين ولاية كاليفورنيا والحكومة الاتحادية الأمريكية بشأن سياسة المناخ وحقوق المهاجرين. ويقترح أعضاء مجلس شيوخ الولاية أيضا تمويلا إضافيا لتقديم الخدمات القانونية مجانا لتجمعات المهاجرين غير الشرعيين في الولاية.

وتعتزم حكومة نيوسوم إعلان المزيد من تفاصيل مشروع الميزانية يوم الجمعة المقبل وهو الموعد النهائي لتقديمه إلى اعضاء البرلمان. وقد كشف حاكم الولاية عن أرقام الميزانية اليوم، قبل مغادرته للمشاركة في جنازة الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر.

وقال نيوسوم إنه يقترح إنفاقًا جديدًا قليلاً، لكن الميزانية تسمح للدولة بتنفيذ أول برنامج انتقالي شامل لمرحلة رياض الأطفال في البلاد، والذي سيجعل هذه المرحلة الدراسية مجانية لنحو 400 ألف طفل في سن الرابعة في كاليفورنيا. هذا جهد دافع عنه نيوسوم منذ عام 2021.

كما يقدر مكتب حاكم الولاية عائدات الضرائب لهذا العام بزيادة قدرها 5ر16مليار دولار عن التوقعات السابقة، وذلك بفضل سوق الأوراق المالية المزدهرة والنمو السريع لدخل سكان كاليفورنيا ذوي الدخل المرتفع.