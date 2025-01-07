متابعون ينتقدون ياسمين صبري لتقليدها إطلالة جورجينا رودريجز

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ياسمين صبري؛ بسبب تشابه الإطلالة التي ارتدتها في جلسة تصوير نشرتها أمس عبر صفحة انستجرام الرسمية الخاصة بها، مع إطلالة سابقة لجورجينا رودريجيز صديقة لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

وعلق أحد المتابعين ساخرا "شايفين جورجينا وهي بتقلد الأخت ياسمين صبري"، وقال آخر في منشور موضخا اوجه التشابه بين الإطلالتين "بنفس اللوك.. ياسمين وجورجينا".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم توجيه الانتقاد لياسمين صبري واتهامها بتقليد رودريجيز ليس في تشابه الإطلالات فحسب، ولكن في تصفيفات الشعر وطريقة الجلوس في الطائرة الخاصة، وحتى في اقتناء بعض المجوهرات والحقائب.