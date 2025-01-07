لبنان: سلمنا 471 شخصا إلى السلطات السورية حتى الأسبوع الماضي

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الثلاثاء، إن لبنان سلم 471 شخصاً إلى السلطات السورية حتى الأسبوع الماضي.

وأوضح مولوي في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية أنه في الوقت نفسه "لا توجد أي طلبات سورية لاسترداد أي مسجون لدينا".

وأضاف أن 2297 سورياً موقوفون في السجون اللبنانية، منهم 329 صدرت بحقهم أحكام و1968 لم تتم محاكمتهم بعد، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد مولوي أن السلطات اللبنانية لا تؤوي أي مطلوب، وتلاحق كل من هو مطلوب، مضيفاً: "كل من هو ملاحق بمذكرة توقيف أو أي مذكرة إنتربول يجري توقيفه، ويحال للقضاء المختص".

وتابع الوزير اللبناني أن أي طلب لاسترداد أي موقوف يعرض على النيابة العامة التمييزية ويمضي في مسار قانوني.