نظرة على الزلازل الأكثر دموية في الصين خلال الأعوام الأخيرة

يعد الزلزال القوي الذي وقع اليوم الثلاثاء، في غرب الصين بالقرب من نيبال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 50 شخصا، أحد الزلازل الأكثر دموية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

ويشار إلى أن الزلازل تحدث في الصين بشكل متكرر على هضبة التبت أو أطرافها. وتعد منطقة النشاط الزلزالي القوي هي المكان الذي تصطدم فيه صفيحتا الهند وأوراسيا وتتسببان في حدوث رفع لمساحات من الأراضي، يمكن أن تكون قوية بالقدر الذي يسمح بتغيير ارتفاعات قمم جبال الهيمالايا.

وفي مايو من عام 2008، وقع زلزال بقوة 9ر7 درجة في مقاطعة سيتشوان في ناحية الجنوب الغربي، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 90 ألف شخص. وأدى انهيار المدارس والمباني الأخرى إلى بذل جهود استمرت لأعوام، من أجل إعادة بناء النطقة باستخدام مواد أكثر مقاومة للزلازل.

كما ضربت زلازل دموية أخرى مقاطعة يوننان الواقعة إلى الجنوب من سيتشوان وفي مقاطعتي تشينغهاي وقانسو.

وفيما يلي قائمة بالزلازل الكبرى التي شهدتها الصين خلال الأعوام الأخيرة:

— مايو 2008: زلزال بقوة 9ر7 درجة يسفر عن سقوط نحو 90 ألف شخص ما بين قتيل أو مفقود في مقاطعة سيتشوان.

— أبريل 2010: زلزال بقوة 1ر7 درجة يسفر عن مقتل 2698 شخصا في مقاطعة تشينجهاي.

— أبريل 2013: زلزال بقوة 0ر7 درجة يسفر عن مقتل 196 شخصا في سيتشوان.

— يوليو 2013: زلزال بقوة 6ر6 درجة يسفر عن مقتل 95 شخصا في مقاطعة قانسو.

— أغسطس 2014: زلزال بقوة 1ر6 درجة يسفر عن مقتل 617 شخصا في مقاطعة يوننان.

— سبتمبر 2022: زلزال بقوة 8ر6 درجة يسفر عن مقتل 93 شخصا في سيتشوان.

— ديسمبر 2023: زلزال بقوة 2ر6 درجة يسفر عن مقتل 126 شخصا على الأقل في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي.