صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 31 شخصا وإصابة 57 آخرين

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ459 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و57 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و885 شهيدًا، و109 آلاف و196 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقبل قليل، حذرت صحة غزة، مجددًا من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كل المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «️لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة».

ونوهت أن «الاحتلال يجبر قوافل المساعدات، بما فيها سيارات الوقود، بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته».

وأشارت إلى «سرقة آخر شحنة من الوقود يوم أمس، كانت في طريقها إلى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية».

وكررت المناشدات لكل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه؛ لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة.