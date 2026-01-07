قال مسئولان أمريكيان لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي وكانت ترافقها غواصة روسية، وذلك بعد مطاردة استمرت لأكثر من أسبوعين عبر المحيط الأطلسي في إطار مساعي واشنطن لحصار صادرات النفط الفنزويلية.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يسيطر فيها الجيش الأمريكي على سفينة ترفع العلم الروسي.

جاء ذلك بعدما تمكنت الناقلة مارينيرا، التي كانت تُعرف في الأصل باسم (بيلا-1) من الافلات من حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة على الناقلات الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي، وعقب صدها محاولات خفر السواحل الأمريكية اعتلاء ظهرها.

وكتبت القيادة الأوروبية بالجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس، أن إدارة ترامب سيطرت على السفينة لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في رد على ذلك المنشور: "لا يزال الحصار المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات وغير المشروع ساريا بالكامل في أي مكان في العالم".

وذكر المسئولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن عملية اليوم نفذتها قوات خفر السواحل والجيش الأمريكي.

وقال أحد المسئولين إن القوات الخاصة ساعدت في البداية في تأمين الناقلة لكنها غادرتها لاحقا، وأصبحت الآن تحت سيطرة خفر السواحل.

وأوضح المسئولان أن قطعا بحرية عسكرية روسية، بينها غواصة، كانت موجودة في محيط العملية.

ولم يتضح مدى قربها من الموقع، لم ترد أي مؤشرات على وقوع مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية.

وقالت وزارة النقل الروسية إنها فقدت الاتصال مع الناقلة مارينيرا بعد صعود القوات البحرية الأمريكية على متنها. ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن أندريه كليشاس، وهو مشرع روسي كبير من حزب روسيا المتحدة الحاكم، قوله إن الاحتجاز عمل من أعمال القرصنة السافرة، حسبما ذكرت .

وكانت قوات خاصة تابعة للبحرية الفرنسية قد احتجزت العام الماضي ناقلة نفط يشتبه في أنها تعمل لصالح "أسطول الظل" الروسي قبالة سواحل غرب فرنسا.

ولم يتضح إلى أين ستذهب السفينة الآن، لكن مصادر قالت إنها ستدخل على الأرجح المياه الإقليمية البريطانية.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد حاول لأول مرة اعتراض السفينة الشهر الماضي، لكنها رفضت صعوده على متنها. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيلها تحت العلم الروسي وتم تغيير اسمها.

بشكل منفصل، اعترض خفر السواحل الأمريكي ناقلة أخرى مرتبطة بفنزويلا في مياه أمريكا اللاتينية اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إنه تم اعتراض ناقلة النفط العملاقة (إم صوفيا) التي ترفع علم بنما وتخضع للعقوبات قبل الفجر، ووصفتها بأنها "ناقلة نفط عديمة الجنسية، ومشمولة بالعقوبات، وتابعة لأسطول الظل".

وذكرت القيادة الجنوبية في بيان "يرافق خفر السواحل الأمريكي الناقلة إم/تي صوفيا إلى الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".

ووفقا لبيانات ومصادر بقطاع الشحن، كانت الناقلة قد غادرت المياه الفنزويلية في أوائل يناير كانون الثاني ضمن أسطول سفن تحمل النفط الفنزويلي إلى الصين مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال.