صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026

أعلنت الكاتبة رضوى الأسود عن صدور عملها الروائي الجديد «ثلاثية حفل المئوية»، التي تشهد أول ظهور كامل لها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بعد رحلة إبداعية امتدت لأكثر من عقد، وشهدت تحولات شخصية ومهنية عميقة انعكست بوضوح على مسار الكتابة وأجواء الروايات.

وكشفت رضوى الأسود، عبر حسابها على فيسبوك، عن رحلة الثلاثية، موضحة أن بداياتها تعود إلى عام 2010 مع صدور رواية «حفل المئوية»، التي حققت نجاحًا فاق توقعات الكاتبة، دون أن يكون في ذهنها آنذاك أي نية لاستكمالها بأجزاء أخرى، خاصة في ظل تحفظها على فكرة السلاسل الروائية وخوفها من المقارنات بين الأجزاء.

لكن بعد سبع سنوات، وفي عام 2017، وبعد منعطف خطير في حياتها الشخصية، وُلد الجزء الثاني «زجزاج» بشكل مفاجئ كإلهام غير مخطط له، مباشرة بعد الانتهاء من كتابة رواية «بالأمس كنت ميتًا»، رغم أن «زجزاج» نُشرت قبلها بعامين.

أما الجزء الثالث، الذي يصدر لأول مرة ضمن هذه الثلاثية، فقد كُتب عام 2020 عقب منعطف صعب في الحياة العملية للكاتبة، تزامن مع إصابتها بفيروس كورونا واضطرارها للعزلة التامة. وخلال تلك الفترة القاسية، تبلورت فكرة الجزء الثالث، الذي جاء سلسًا في الكتابة، لكنه تطلّب تفكيرًا عميقًا نظرًا لكونه الجزء الختامي وما يحمله من مسؤولية إغلاق المسارات الدرامية للبطلات.

وترى الكاتبة أن المنعطفين الشخصي والعملي كانا المحرك الأساسي لكتابة «ثلاثية حفل المئوية»، باعتبارها كتابة نابعة من القلب والروح، ومشحونة بالألم الإنساني الصادق.

وصدرت الثلاثية عن دار غايا للنشر، تحت العناوين الجديدة: «الحياة داخل صندوق»، و«الرومانسية لا تلائم الأفلام الملونة»، و«مرفأ أخير»، بعد استبدال العناوين القديمة، لتندرج الأعمال الثلاثة تحت مظلة واحدة بعنوان جامع هو «حفل المئوية».

