قال وزير داخلية مدينة نيودلهي الهندية أشيش سود، اليوم الأربعاء، إن واقعة الرشق بالحجارة خلال إزالة تعديات بالقرب من مسجد "فايز إلهي" في منطقة توركمان جيت بالمدينة المسورة، "مؤسف" وحذر من أنه لن يتم التهاون مع العنف.

وأصيب 5 أفراد من الشرطة على الأقل بعدما قام بعض الأشخاص برشق القوة بالحجارة والقنينات الزجاجية عندما كانت شركة مانيسيبال كوربورشن أوف دلهي تنفذ عملية هدم بأمر المحكمة على أرض مجاورة للمسجد ومدافن قريبة، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.