اجتماع لمجلس إدارة بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي في الدوري

أعلن مسئولي نادي بيراميدز لكرة القدم عن غضبهم تجاه ما بدر عن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في أحداث اللقاء الذي دار مساء الخميس ، بين الفريق الأول بنادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي إنتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وأبدى مسئولي نادي بيراميدز إندهاشهم من الحكم الدولي ، حيث ظهر نور الدين مثيراً للجدل في العديد من القرارات التى إتخذها في المباراة وخاصة بهد الهدف الأول الذي أحرزه علي جبر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.
وأكمل مسئولي نادي بيراميدز بأن هدفي النادي الأهلي الذي تم إحتسابهم بجدل تحكيمي كبير ، حيث أن الهدف الأول جاء عن طريق تسلل واضح على مهاجم النادي الأهلي ، كما أن الهدف الثاني تم إحتسابة ضربة مرمى لنادي بيراميدز قبل أن يعدل الحكم الدولي عن قراره وإحتسابها ضربة ركنية بسبب إعتراض لاعبي الأهلي ، كما كان هناك أكثر من كرة في الملعب خلال لعب الضربة الركنية في الهدف الثاني ، بالإضافة الى القرارات العكسية في المباراة التي أدت الى تغيير سير اللقاء في إتجاه معين.
وصرح مسئولي نادي بيراميدز إنهم بصدد تقديم شكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم بشأن ما حدث في مباراة الفريق أمام النادي الأهلي ضد الحكم إبراهيم نور الدين ، كما أن نادي بيراميدز سيطلب عدم إدارة إبراهيم نور الدين لمباريات الفريق المقبلة من عمر الدوري الممتاز.
ويجتمع مجلس إدارة نادي بيراميدز حالياً من أجل دراسة كافة الإجراءات لحفظ حقوق الفريق للعودة الى المنافسة على الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة.