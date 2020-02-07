اجتماع لمجلس إدارة بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي في الدوري

أعلن مسئولي نادي بيراميدز لكرة القدم عن غضبهم تجاه ما بدر عن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في أحداث اللقاء الذي دار مساء الخميس ، بين الفريق الأول بنادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي إنتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أعلن مسئولي نادي بيراميدز لكرة القدم عن غضبهم تجاه ما بدر عن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في أحداث اللقاء الذي دار مساء الخميس ، بين الفريق الأول بنادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي إنتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أعلن مسئولي نادي بيراميدز لكرة القدم عن غضبهم تجاه ما بدر عن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في أحداث اللقاء الذي دار مساء الخميس ، بين الفريق الأول بنادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي إنتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأبدى مسئولي نادي بيراميدز إندهاشهم من الحكم الدولي ، حيث ظهر نور الدين مثيراً للجدل في العديد من القرارات التى إتخذها في المباراة وخاصة بهد الهدف الأول الذي أحرزه علي جبر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وأبدى مسئولي نادي بيراميدز إندهاشهم من الحكم الدولي ، حيث ظهر نور الدين مثيراً للجدل في العديد من القرارات التى إتخذها في المباراة وخاصة بهد الهدف الأول الذي أحرزه علي جبر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وأبدى مسئولي نادي بيراميدز إندهاشهم من الحكم الدولي ، حيث ظهر نور الدين مثيراً للجدل في العديد من القرارات التى إتخذها في المباراة وخاصة بهد الهدف الأول الذي أحرزه علي جبر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.