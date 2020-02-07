الوزير: الطريق الدائري سيكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها



أجرى وزير النقل كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى بطول 100 كيلومتر، بتكلفة 5.3 مليار جنيه.

وتفقد الوزير عدد من قطاعات الطريق والتي بدأها بالمسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث يجري إنشاء طريق داعم بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما سيتم توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

كما تابع الوزير أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق، ووجه بضرورة أن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في جميع قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المعدات، وأعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري سيكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقه خدمية مميزة.

وأضاف أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع جميع قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات لكل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق مثل قطاع الأوتوستراد- المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى أكد الوزير، أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، مشيرا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة.

وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.