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أعلن هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن رغبته في استقدام حكام أجانب لمباريات فريقه المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وفاز الأهلي، بثنائية مقابل هدف على حساب بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري، رغم تأخره بهدف.

وقال هاني في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة "القاهرة والناس" : "أريد حكاما أجانب في الفترة المقبلة، وعامةً لا أحب الحديث عن التحكيم".

وتابع: "هذه أول مرة أتطرق لهذا الأمر منذ تسلمي إدارة الكرة في بيراميدز خلال الـ3 أشهر الماضية".

وأكمل: "نريد حكامًا أجانب لأننا لن نرضى بالخسارة في المباريات المقبلة بسبب التحكيم وفي لقاء سابق خسرنا بسبب ركلة جزاء غير صحيحة".

وأردف: "نحن الوحيدون في العالم الذين سيفشلون الفار لأن المعايير والمقاييس عندنا في مصر مختلفة في كل ما يخص كرة القدم".

وواصل: "الكرة في مصر تسير بالصوت العالي، ستظهر أصوات تقول إننا مخطئون".