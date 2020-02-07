مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ينعي الكاتب لينين الرملي

نعى مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد أن قدم للمسرح المصري والعربي عددا كبيرا من الابداعات التي أثرت مسارح ومكتبات المسرحيين من المحيط للخليج.

قدم الكاتب الرحيل لينين الرملي عددا كبيرا من النصوص المسرحية وعددا من المبدعين للساحة الفنية عبر ورش التدريب، حيث أنشأ "ستوديو 2000" مع الفنان الكبير محمد صبحي وحصل على جائزة الدولة التقديرية، واستحدث المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية جائزة باسمه في التأليف المسرحي، وكانت آخر أعماله على المسرح القومي مسرحية "اضحك لما تموت".

وإدارة المهرجان للمسرح المعاصر والتجريبي تنعي الكاتب الكبير لينين الرملي بوصفه رجل المسرح المصري ومنتجا ومخرجا ومؤلفا ومدربا ومكتشفا للمواهب، عبر تاريخ طويل من العمل المسرحي.