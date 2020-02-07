كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، عن قرار نجله شريف من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم، موضحاً فرصة انتقاله للزمالك.

كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، عن قرار نجله شريف من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم، موضحاً فرصة انتقاله للزمالك.

كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، عن قرار نجله شريف من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم، موضحاً فرصة انتقاله للزمالك.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "شريف رغبته المشاركة في المباريات ويجب أن يحقق رغبته في ناد آخر، ولا نعلم ما الذي سيحدث غدًا "الله أعلم".

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "شريف رغبته المشاركة في المباريات ويجب أن يحقق رغبته في ناد آخر، ولا نعلم ما الذي سيحدث غدًا "الله أعلم".

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "شريف رغبته المشاركة في المباريات ويجب أن يحقق رغبته في ناد آخر، ولا نعلم ما الذي سيحدث غدًا "الله أعلم".

وأضاف: "حدثت جلسة بين شريف وسيد عبد الحفيظ ثاني يوم عقب نشره للتغريدة، وما حدث بينهم سر".

وأضاف: "حدثت جلسة بين شريف وسيد عبد الحفيظ ثاني يوم عقب نشره للتغريدة، وما حدث بينهم سر".

وأضاف: "حدثت جلسة بين شريف وسيد عبد الحفيظ ثاني يوم عقب نشره للتغريدة، وما حدث بينهم سر".

وأوضح: "لكن المتغيرات بالنسبة لشريف تختلف عني أثناء لعبي مع الأهلي، حينها لم يكن يوجد احتراف عكس الآن وهذا أمر جيد وليس سيء".

وأوضح: "لكن المتغيرات بالنسبة لشريف تختلف عني أثناء لعبي مع الأهلي، حينها لم يكن يوجد احتراف عكس الآن وهذا أمر جيد وليس سيء".

وأوضح: "لكن المتغيرات بالنسبة لشريف تختلف عني أثناء لعبي مع الأهلي، حينها لم يكن يوجد احتراف عكس الآن وهذا أمر جيد وليس سيء".