كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، عن قرار نجله شريف من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم، موضحاً فرصة انتقاله للزمالك.
وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "شريف رغبته المشاركة في المباريات ويجب أن يحقق رغبته في ناد آخر، ولا نعلم ما الذي سيحدث غدًا "الله أعلم".
وأضاف: "حدثت جلسة بين شريف وسيد عبد الحفيظ ثاني يوم عقب نشره للتغريدة، وما حدث بينهم سر".
وأكمل: "أنا حزين جدًا بقرار شريف وبإنهاء مشواره خارج الأهلي، وليس مثل ما فعلت وختمت حياتي داخل النادي".
وأوضح: "لكن المتغيرات بالنسبة لشريف تختلف عني أثناء لعبي مع الأهلي، حينها لم يكن يوجد احتراف عكس الآن وهذا أمر جيد وليس سيء".
واستطرد حارس الأهلي الأسبق: "شريف لن ينضم لنادي الزمالك، وقبل ذلك منذ 3 سنوات عندما حدثت مشكلة مع مارتن يول، مرتضى منصور تحدث معي بصفة شخصية، وأبلغني أن الباب مفتوح لشريف إكرامي في أي وقت".
وأردف: "أشك أن شريف ينضم للزمالك في هذا التوقيت بالأخص، وذلك ليس بسبب خسارة جمهور الأهلي ولكن من أجل أن يثبت ذاته في مكان آخر ويلعب".
واختتم: "المنافسة تكون صعبة في الزمالك بوجود جنش وعواد وأبو جبل، لكن إمكاناته تؤهله أن ينافس أي أحد".