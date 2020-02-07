لوائح الفيفا تجبر مدرب شبيبة القبائل على قيادة الفريق من المدرجات

يواجه التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني لنادي شبيبة القبائل وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، مشكلة حقيقية تمنعه من التواجد مع فريقه الجديد داخل الملعب خلال مباريات الدوري.

وقال عامر شفيق المدير الرياضي للاتحاد الجزائري لكرة القدم إن الزلفاني، لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه لم يحصل على رخصة "أ" للمدربين الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، وهو الشرط الواجب توافره في المدربين الأجانب القادمين من القارة الإفريقية من أجل التدريب في الجزائر.

وأوضح شفيق، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، "الزلفاني، يملك شهادة " كاف ب"، وتبعا لذلك فانه لا يحق له إدارة فريقه شبيبة القبائل خلال المباريات".

وأشار شفيق إلى أن المديرية الفنية للاتحاد الجزائري لا يمكنها منح أي رخصة للزلفاني، تسمح له بالتواجد على مقاعد البدلاء، لكنه سيشرف على تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

وتولى الزلفاني يوم الأحد الماضي، تدريب شبيبة القبائل بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا للفرنسي هيبرت فيلود، الذي رحل عن النادي الجزائري بالتراضي بين الطرفين.