الدستورية الكرواتية تأمر المحاكم بالسماح للثنائيات المثلية بالتبني

نشرت المحكمة الدستورية في كرواتيا حكما اليوم الجمعة يفيد بأنه يجب على المحاكم أن تسمح للثنائيات المثلية بتبني أطفال.

وقالت المحكمة في حكمها إن القانون الخاص بكفالة الأطفال "حذف فئات اجتماعية معينة، ما أسفر عن آثار تمييزية بحق أشخاص ذوي ميول جنسية مثلية".

وأضافت المحكمة: "هذا غير مقبول دستوريا".

وقالت أيضا إنه ليس بمقدورها تغيير القانون نفسه، ولكنها أمرت المحاكم بتفسير القانون حتى يضمن المساواة في الحقوق في مج العرض كفالة الأطفال "للجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص المتقدم بعرض رعاية بالتبني يعيش في شراكة رسمية أو غير رسمية".

وقدم ثنائي مثلي والعديد من المنظمات اليسارية والأحزاب، في كرواتيا، التماسا للمحكمة الدستورية لإلغاء هذه البنود من القانون.

وتردد أن الثنائي إيفو سيجوتا وملادين كوزيتش قدما طلبا أكثر من مرة لتجديد رعايتهما لطفل ولكن مركز زغرب للتبني رفض طلبهما.

يشار إلى أن كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبي دولة محافظة للغاية وكاثوليكية في المقام الأول، وهي تعترف بزواج المثليين من خلال قانون الشراكة الحياتية منذ عام 2014 والذي جرت الموافقة عليه بعد عام من استفتاء حظر بشكل فعلي زواج المثليين حيث حدد أن الزواج رباط بين رجل وامرأة.