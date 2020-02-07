محكمة بولندية تنتصر لفتى مغتصب على يد قس في الكنيسة الكاثوليكية

أصدرت محكمة في بولندا أمرا للكنيسة الكاثوليكية في مدينتي فروتسلاف وبيدجوشتش اليوم الجمعة بدفع تعويضات بقيمة 300 ألف زلوتي (77 ألف دولار) لأحد فتيان المذبح السابقين الذي تعرض للاغتصاب والتحرش على يد قسيس قبل عشر سنوات.

وذكرت صحيفة "جازيتا فيبروتشا" البولندية أن المدعي الذي يبلغ الآن 21 عاما طالب بتعويضات من الكنيسة، زاعما أن رؤساء القسيس كانوا يعلمون بشأن ولعه بالأطفال منذ عام 2005 ولكنهم تستروا عليه بدلا من منعه من العمل مع الأطفال.

ولدى الكنيسة الحق في استئناف الحكم.

والقسيس نفسه أدين في عام 2015 وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات بناء على اتهامات بالاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجنسية التي شملت ثلاثة صبيان. وقامت الكنيسة بشطبه من السلك الكهنوتي العام الماضي.

وتناول فيلم وثائقي بعنوان" لا تخبر أحدا" حول اشتهاء الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية قضية القس المتحرش. وهز الفيلم البلاد بعد صدوره في مايو، ليحصد سريعا ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

وكشفت الكنيسة البولندية، عن تحريك شكاوى بالاعتداء الجنسي على القصر ضد 382 قسيسا بين 1990 ومنتصف 2018، وتشمل نحو 625 ضحية.