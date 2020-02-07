 الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 7 فبراير 2020 - 12:25 م | آخر تحديث : الجمعة 7 فبراير 2020 - 12:25 م

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضي عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة لأداء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، في شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.

وأكد مصلون أنه لا حق للشرطة للقيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي؛ وذلك استمرارا لقمع المصلين في الحرم القدسي أيام الجمعة من كل أسبوع.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت في هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.

وتسود أجواء متوترة في القدس المحتلة، وخاصة في البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس، صباح اليوم.

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