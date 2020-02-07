غيّب الموت اليوم الكاتب المسرحي والسينمائي والتليفزيوني الكبير لينين الرملي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ليسدل الستار على مشوار مليء بالنجاحات والنقاط المضيئة، قدم فيه الرملي مئات النصوص المتميزة، كوميدية ودرامية، كانت دوما مزدحمة بالأفكار والرسائل الفكرية والسياسية والاجتماعية الجادة.

الرملي الذي ولد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو أحد كتاب المسرح المهمين في فترة الثمانينات والتسعينيات، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي ثم انفصلا وأكمل لينين مشواره الفني مع نجوم آخرين.

في مطلع السبعينيات تخرج الكاتب الراحل في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، ليكتب بعد ذلك أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في أذهان الجمهور، الذي قد يكون يعرف العمل جيدًا ويكرر حواراته دون الإلتفات لكاتبه.

ورغم كتاباته الكوميدية الشهيرة إلا أن الرملي، أثبت قدرته على تقديم موضوعات جادة في ثوب درامي بعيد عن الكوميديا في أعمال مختلفة، والتي ترصد «الشروق» أبرزها في التقرير التالي...

- هند والدكتور نعمان

هو مسلسل تلفزيوني من إنتاج عام 1984 وإخراج رائد لبيب، وبطولة كمال الشناوي والطفلة ليزا ومجدي وهبة ورجاء الجداوي وحسين الشربيني وأحمد راتب وسلوى خطاب، وزوزو نبيل وسعاد نصر.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل "جد" في نهاية الخمسينيات من عمره يعمل أستاذاً بالجامعة الجميع يخافون منه ويهابونه، يحب الوحدة ولكن تكسر حفيدته كل القواعد التي يضعها حينما تأتي لتعيش معه بعد رغبة والديها للسفر إلى دولة خليجية.

ويناقش المسلسل بعض المشاكل الزوجية والاجتماعية من خلال القصة.

- الإرهابي

عام 1993 كتب الرملي، فيلم الإرهابي وهو نوع مختلف تماماً عن كتاباته الأخرى التي اتسمت بالكوميديا حتى في مناقشة القضايا الاجتماعية، وكان الفيلم من إخراج نادر جلال.

ومن بطولة الزعيم عادل إمام وصلاح ذو الفقار ومحمد الدفراوي ومصطفى متولي وأحمد راتب ومديحة يسري وشيرين.

ويتناول قضية محاولة اغتيال أحد الكتاب المشهورين على يد جماعة إرهابية، ولكن ينجو الكاتب ويجد الارهابي نفسه مضطراً للبقاء مع أسرة كافرة من وجهة نظره بعد أن صدمته سيارة ملك لأحد أفرادها، ويعيش معهم فترة دون أن يعرفوا حقيقته.

- النعامة والطاووس

في عام 2002 كتب الرملي، السيناريو لفيلم جريء في محتواه يتناول المشاكل الزوجية بين زوجين ليس بينهما توافق جنسي والأضرار الواقعة عليهما نتيجة عدم رضاء الطرفين عن هذه العلاقة.

وفيلم النعامة والطاووس إخراج محمد صلاح أبو سيف وبطولة لبلبة ومصطفى شعبان وبسمة وخالد صالح وكارولين خليل.

- أهلا يا بكوات

هي مسرحية كتبها الرملي عام 2006 ولكنها لا تمثيل إلى الكوميديا وأبطالها ليسوا من أبطال المسرح الكوميدي أو يندرجون تحت قائمة ممثلي الكوميديا، وهم عزت العلايلي وحسين فهمي وشاركهم لقاء سويدان وسامي مغاوري.

وتدور أحداثها حول سؤال افتراضي ماذا لو عاد بنا الزمن 200 عام وذلك من خلال قصة مدرس التاريخ نادر الذي لعب دوره العلايلي.