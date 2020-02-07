تلاميذ المدارس في بلجيكا يستأنفون مسيرات بشأن المناخ



ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بلجا"، أنه من المقرر أن يستأنف التلاميذ البلجيكيون مسيرات أيام الجمعةمن أجل البيئة في وقت لاحق من اليوم، حيث يركز الحدث الأول من العام الجاري على حالة المحيطات.

وكان شبان في مختلف أنحاء العالم قد بدأوا العام الماضي مسيرات بشكل منتظم، تحت شعار حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، المستلهمة من قبل الناشطة السويدية المراهقة، جريتا تونبرج.

ونقلت الوكالة عن ادليد تشارلير من مجموعة "شباب من أجل المناخ" في بلجيكا قولها "بالتأكيد على الحفاظ على الحياة البرية، نريد تذكير الناس بأن المحيطات تعاني بشدة من التأثيرات القوية الناجمة عن تغير المناخ".

وتحظى المسيرات،التي يتم تنظيمها مع نشطاء من حركة "تمرد ضد الانقراض"، بدعم جماعات معنية بالحفاظ على البيئة، من بينها الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة "بيردلايف" الأوروبية المعنية بالحفاظ على الطيور.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، ولديها مسار مقرر عبر وسط بروكسل.

وتتوقع الشرطة أن يشارك حوالي 3 آلاف شخص، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية.

وكان عشرات الآلاف، شاركوا العام الماضي في مسيرات المناخ الشبابية في بلجيكا، مما وضع ضغوطا على الحكومة لاتخاذ إجراء ضد تغير المناخ.

وقالت تشارلير "يشارك في المسيرات الآن عدد أقل لكننا نجعل التلاميذ على دراية بهذه القضايا بشكل مباشر في المدارس".